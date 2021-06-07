В Нидерландах начались слушания по делу о крушении пассажирского самолёта над Украиной в июле 2014 года. Разбирательство, которым занимается Окружной суд в Гааге, продлится до 9 июля. По данному делу проходят четыре фигуранта – трое российских и один украинский гражданин, которые на суде не присутствуют. Их подозревают в том, что они доставили из России на территорию Украины зенитно-ракетную установку, из которой был сбит Боинг.

Ранее судьи вместе с журналистами осмотрели реконструкцию корпуса самолёта, собранного из обломков, доставленных в Нидерланды с места катастрофы.

На борту лайнера «Малазийских авиалиний», следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, было около 300 человек – граждан десяти государств. Все они погибли, когда самолёт потерпел крушение над Донбассом, где в то время шли сражения. Кем именно был сбит лайнер до сих пор точно не установлено.