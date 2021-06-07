ФРГ: шансы в битве за наследство Меркель

Христианско-демократический союз Ангелы Меркель отметил верность проводимого партией центристского курса после своей воскресной победы над крайне-правыми в федеральной земле Саксония-Анхальт. А нынешний председатель ХДС и кандидат на пост канцлера от консерваторов на всеобщих выборах в сентябре Армин Лашет уже поставил перед собой другую цель:

"Наш основной конкурент на пост канцлера - не Альтернатива для Германии; мы хотим, чтобы Альтернатива для Германии вообще исчезла из парламента или была как можно более малочисленна. Главные наши соперники - это "зелёные", поэтому конкуренция идёт с "зелёными" политиками, "зелёной" программой и "зелёным" кандидатом".

Сопредседатель Альтернативы для Германии приветствует результат, который он считает вполне достойным, хотя его партия потеряла несколько мандатов и не согла обойти консерваторов. Тино Хрупалла благодарит своих соратников за работу, которая помогла сплотить сторонников партии:

"В нашем успехе я хотел бы подчеркнуть тот факт, что мы выиграли, особенно в лагере избирателей младше 30 лет, среди них мы стали самой популярной партией. Так что именно молодёжь мы смогли мобилизовать, именно они в большинстве своём голосовали за Альтернативу для Германии".

В ситуации, когда крайне правые ослаблены, а левые показывают свой наихудший рузельтат, у ХДС есть все шансы на успех в борьбе против популярного кандидата от "зелёных" Анналены Бербок за наследство Ангелы Меркель, остававшейся у руля ФРГ в течении 16 лет.