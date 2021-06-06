Победа партии Меркель на региональных выборах

На выборах в парламент федеральной земли Саксония-Анхальт лидирует Партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель "Христианско-демократический союз". По предварительным данным, она набрала около 35%.

Высокий результат ХДС стал сюрпризом, так как последние соцопросы прогнозировали острую борьбу между христианскими демократами и правыми популистами из "Альтернативы для Германии".

Премьер-министр региона, член ХДС Райнер Хазелоф заявил: "Я благодарен всем гражданам за то, что они приняли решение демократическим путем, наделив нас большинством. Это действительно позволит провести линию между нами и ультраправыми и сохранить наш образ, так как мы, будучи демократами, должны защищать по-настоящему сильную демократию в Саксонии-Анхальт".

"Альтернатива для Германии" получила примерно 24% , такой существенный результат на региональных выборах у партии впервые. Сопредседатель партии Александер Гауланд заявил:

"Этот результат, полученный невзирая на яростное противостояние со стороны других политических сил, со стороны "антифа", со стороны всех, кто боролся против нас в предвыборной кампании, указывает на нашу стабильность, что наши избирателя с нами согласны".

Левая партия получила около 11%, "зеленые"- 6-6,5%, спустя 10 лет возвращаются в ландтаг либералы из СвДП.

Это последние земельные выборы в ФРГ перед выборами в Бундестаг, намеченными на 26 сентября

Эксперты считают, что выборы в Саксонии-Анхальт в целом не окажут особого влияния на внутриполитическую ситуацию в Германии, однако не исключают того, что достигнутый сегодня успех окрылит ХДС и позволит консерваторам закрепить свои позиции в федеральном масштабе.