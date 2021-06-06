Суд по делу о крушении "Боинга" в Донбассе

В понедельник Гаагский суд приступает к рассмотрению по существу дела о катастрофе "Боинга" на востоке Украины. В ходе слушаний будут обсуждаться три главных вопроса: был ли рейс MH17 сбит из ЗРК "Бук", была ли ракета выпущена из-под Первомайского и были ли обвиняемые причастны к этому.

Совместная следственная группа установила четырех подозреваемых. Это бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

В прошлом году в интервью телеканалу Euronews Гиркин заявил: "Ответственность в плане христианства — да, я за них несу, поскольку при моем участии эта война велась достаточно активно и я командовал. Но говорить о какой-то ответственности, судебной или уголовной — об этом даже не заикался. Ополчение "Боинг" не сбивало".

Между тем в распоряжение "Новой газеты" попало обращение семей жертв крушения к президенту РФ Владимиру Путину. Авторы письма обвиняют российское правительство в том, что оно отрицает свою причастность к произошедшему и отказывается от сотрудничества.

Следствие полагает, что подозреваемые доставили в Донбасс с территории России зенитную установку "Бук", из которой был сбит "Боинг", а после катастрофы установка была отправлена обратно в Россию.

В результате крушения погибли 298 человек — граждане десяти государств. В Москве заявляют, что утверждения о причастности к этому России не имеют под собой никаких оснований.