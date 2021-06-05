Экологи обратились в суд с иском против правительства Шри-Ланки

Активисты по защите окружающей среды обратились в Верховный суд с иском против правительства Шри-Ланки и операторов грузового судна, перевозившего тонны химикатов, пластика и горючего. В результате пожара на борту контейнеровоза токсичные вещества попади в морскую среду и на пляжи популярных курортов.

Между тем эксперты опасаются огромного разлива нефти. В национальном портовом управлении уверяют, что катастрофы пока удалось избежать. "Специалисты, побывшие на месте, говорят, что нефть могла сгореть, но мы пока не можем подтвердить, что это так. Нельзя сказать, что нефти там нет совсем. Но с тех пор, как судно стало погружаться в вводу, прошло уже почти 40 часов, мы пока не заметили следов разлива нефти. Можно считать, что нам повезло", — заявил Нирмал Силва.

Обратившиеся в суд экологи из Centre for Environment Justice указывают, что экипаж судна заметил утечку азотной кислоты еще до захода в воды Шри-Ланки и местные власти должны были закрыть ему доступ, чтобы, говорится в иске, предотвратить наихудшее морское бедствие в истории страны.

В результате инцидента 80 километров береговой линии в Шри-Ланке покрыто микропластиком.