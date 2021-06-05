Испания готова принять почти всех

Тысячи британских туристов, которые сейчас отдыхают в Португалии, оказались застигнуты врасплох новостью о том, что Лондон исключил Португалию из "зелёного" списка. Это значит, что всем возвращающимся оттуда подданным британской короны придётся сесть на 10-дневный карантин. А уезжали они в Португалию именно потому, что еще в начале недели никакого карантина не было нужно:

"Нам говорили, — что вперёд, можно планировать отпуск, можно потратить все деньги на тесты — а это большая головная боль, разобраться со всеми тестами. А теперь нам говорят нет, вы застряли в "жёлтом" списке. А люди уже потратили огромные деньги".

Соседняя Испания с осторожностью готовиться принимать своих гостей. С понедельника королевство готово приветствовать туристов из любых стран, но только если они во-первых привиты одобренной в ЕС вакциной — причём не позже чем за две недели до поездки, а во-вторых у них есть отрицательный результат ПЦР-теста.

В Мадриде обнародовали и "зелёный" список стран за пределами ЕС, граждане которых могут приехать без ПЦР-теста (но вакцина всё равно нужна). Россия в этот список не входит, и ни одна из российских вакцин в ЕС так и не одобрена.