Протест сторонников белорусской оппозиции на границе

Сторонники белорусской оппозиции провели акцию протеста у контрольно-пропускных пунктов на границе со стороны Польши. В прошлом году белорусские власти существенно ограничили возможность покинуть страну: через наземные пункты пропуска выехать из Беларуси можно только по служебным делам, для лечения либо похорон родственников.

Собравшиеся призвали европейские институты обратить внимание на ситуацию с соблюдением прав человека и свободы слова в Беларуси. Активисты намерены проводить манифестации в течении нескольких дней.

Говорят демонстранты:

"Наземные границы закрыл Лукашенко, то есть сейчас белорусам сложно выехать из страны, и это проблема для тех, кому действительно угрожает режим".

"Многие хотят уехать, потому что всем надоело жить в страхе. Мы ждем, может быть наша акция как-то повлияет и границы откроют".

В пятницу президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава будет поддерживать белорусскую оппозицию на международных площадках.

Товарооборот между Польшей и Беларусью до пандемии составил три миллиарда евро. В 2019 году польскую визу получили около 400 тысяч граждан Беларуси.