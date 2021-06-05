Путь святого Иакова открыт: паломники возвращаются

Паломники возвращаются. На фоне ослабления ограничений в Испании ведущий в город Сантьяго-де-Компостела Путь святого Иакова вновь открыт. Сотни людей опять берут свои рюкзаки и отправляются в духовное путешествие, следуя за ракушками, - в надежде вылечить оставленные коронавирусом раны. Кто-то них потерял близких, кто-то - работу. А некоторые просто хотят насладиться долгожданной свободой.

"Вы избавляетесь от груза своих мыслей, от всего негативного, что в вас есть, вы размышляете и понимаете, каким вещам стоит придавать немного больше значения. Пандемия научила нас ценить то, что действительно важно", - отмечает паломница.

"Вы вырываетесь из рутины, у вас появляется больше времени, чтобы подумать", - согласна с ней ее спутница.

Из-за того, что в условиях ограничений на поездки в этом году в Соборе святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела смогут побывать не так много паломников, папа римский продлил "Юбилейный год" апостола: "Святые врата" будут открыты и в 2022-м.

Владимир Вала, паломник из Чехии, говорит: "Этот год пандемии сильно отличался от предыдущих лет. Все будто замедлилось. Каждый мог наконец взглянуть на самого себя и решить, чего действительно хочет от жизни. Мне кажется, это могло побудить многих выйти на Эль Камино де Сантьяго. Правда, на этот раз мое путешествие было довольно одиноким: я встретил всего семь паломников на маршруте Камино Примитиво".

В 2019 году на знаменитый путь вышли 340 тысяч паломников и туристов со всего мира, в прошлом - всего 50 тысяч, в основном в летние месяцы, когда Испания ненадолго ослабила общенациональный карантин.