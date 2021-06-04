ПМЭФ: инвестировать в Россию

Сотни деловых встреч, контракты, меморандумы – Международный экономический форум в Санкт- Петербурге принёс свои плоды. В этом году страна-гость ПМЭФ - Катар, представители его крупномасштабной делегации подписали на форуме более 65 соглашений, в том числе в области сельского хозяйства и технологий.

Салех бин Маджид Аль-Хулаифи, заместитель министра Катара по коммерческим вопросам :

"Отношения начались много лет назад, мы стали свидетелями увеличения товарооборота между обеими странами примерно на 50%, и этот форум становится жемчужиной в отношениях между Россией и Катаром. Мы провели более 200 встреч B2B для расширения сотрудничества и торговых соглашений между нашими странами".

Владимир Путин, обращаясь к гостям форума, упомянул, что самое существенное число бизнесменов на ПМЭФ - из США. Несмотря на санкции, контрсанкции и сложности в получении виз, американский бизнес настроен оптимистично.

Дэниел Расселл, президент и гендиректор Американо-Российского делового совета, говорит:

"Российско-американские отношения и впредь будут представлять собой непростое сочетание конкуренции и сотрудничества. Но, тем не менее, я думаю, что отношения на уровне простых людей и на уровне бизнеса будут продолжаться".

Галина Полонская, Euronews:

"Иностранные инвестиции в Россию из-за пандемии существенно сократились. И ПМЭФ – сигнал к перезагрузке. Представители европейского и американского бизнеса, с которыми мне здесь удалось поговорить, настроены весьма оптимистично и надеются, что политический контекст не будет вставлять палки в колеса".

Симоне Мори, глава дивизиона Европа группы Enel :

"Мы являемся крупнейшим в мире оператором возобновляемых источников энергии, и мы верим, что Россия имеет невероятный неиспользованный потенциал в этом секторе. Я считаю, что у нас растут амбиции, потому что я почти уверен, что природные ресурсы в этой стране огромны, это страна энергии. Но это не только энергия, которая находится под землей, но и энергия ветра и солнца, поэтому мы очень оптимистично настроены в отношении того, что инвестирование в этот сектор в России будет прекрасной возможностью для западных компаний".

В исследовании Ernest and Young, опубликованном на ПМЭФ, говорится, что в 2020, в разгар пандемии, активней всего в Россию инвестировала Германия, второе место разделили США и Китай.

"Привлечение международных инвесторов - это задача для российского государства. __Россия нуждается в иностранных инвестициях, ведь это не просто деньги, это технологии, культура, знания, и такие инвестиции в 2000 годы сыграли большую роль в росте экономики. Поэтому сейчас Россия как никогда в этом нуждается. Форум, вроде бы, как раз на это и нацелен. Но мы знаем, какая ситуация противоречивая: с одной стороны компании хотят работать в России, с другой - есть геополитический фактор. Трение, противостояние с США прежде всего, конечно, создает отрицательные стимулы", - сказал Euronews председатель Московской биржи Олег Вьюгин.

ПМЭФ закрывается 5 июня.