Миграция в Европу с точки зрения президента Туниса

Президент Туниса призвал Евросоюз решать проблему беженцев с учётом интересов всех стран Средиземноморья, заботясь не только о своей безопасности. Каис Саид встречался в Брюсселе с председателями Еврокомиссии и Евросовета Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем. Он рассказал им об утечке мозгов и рабочих рук в развитые стораны из Туниса. Президент посетовал на то, что в Европе знают его сограждан в основном как бедных и несчастных мигрантов.

В интервью Euronews Каис Саид добавил, что людей, которые нелегально прибывают из Туниса или Северной Африки, эксплуатируют европейские преступные сети, нарушая при этом права человека:

«Кто принимает этих нелегалов на Севере? Кто отправляет их на поля или фабрики без оформления документов? Кто наживается на их труде? Это европейские группировки контабандистов. Их деятельность нужно пресечь. А прибывающим в Европу людям нужно гарантировать соблюдение их основных прав".

По мнению президента Туниса, необходимо искать причины, вынуждающие молодых африканцев искать лучшей жизни на чужбине. Среди таких причин - отсутствие возможностей найти работу на родине. Каис Саид считает на то, что Европа забирает у его страны образованных и квалифицированных людей:

«Мы также должны говорить о разрешённой миграции, которая позволяет уезжать от нас большому количеству ученых и специалистов. В прошлом году почти пятьсот врачей уехали в Европу. Это абсолютно бесценные человеческие ресурсы. Мы должны решать эту проблему со всех сторон, а не только с одной. Внимание европейского общества привлекают к себе в основном несчастные бедные иммигранты, у которых нет никакой надежды на жизнь. Эта проблема не может быть решена в одностороннем порядке и только с точки зрения безопасности ".

По данным ООН, с января на побережье Италии прибыло более 13 350 человек. Среди них 15% - граждане Туниса. Эта страна работает с Евросоюзом над соглашением о предоставлении ей экономической помощи, чтобы уменьшить исход мигрантов.