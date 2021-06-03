"Снова вместе": новые возможности после пандемии

"Снова вместе": в Санкт-Петербурге открылся 24-й Международный экономический форум. Это первая в мире крупномасштабная встреча представителей бизнеса и власти оффлайн с начала пандемии.

Галина Полонская, Euronews: "Все участники в обязательном порядке по приезду в Санкт-Петрбург должны были сдать тест на COVID-19. И, конечно, экономика мира после пандемии, экономика новой реальности - одна из ключевых тем форума".

Борис Титов, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей:_ "Бизнес по-прежнему находится в тяжелом финансовом положении, потому что нужно, в частности, возвращать старые долги, в том числе - и государству, и банкам. Здесь очень много макроэкономических сессий - а что же будет с российской экономикой в будущем? Знаете, такая дискуссия идет большая. _

Есть те, кто считает, что нужны плановые социалистические методы управления, а есть и такие, кто считает, что нужна новая экономика, основанная на частной предпринимательской инициативе, на свободе предпринимательства в России и только так могут прийти инвестиции".

Пандемия повлияла на все сферы бизнеса, некоторые потерпели крах, другие, такие как фармацевтика и электронная торговля, наоборот, пошли в рост. К последним относится и "Лаборатория Касперского", спрос на онлайн-безопасность в эпоху локдануов возрос.

Евгений Касперский, генеральный директор "Лаборатории Касперского":_ "Почти все компании перевели своих сотрудников по домам. В результате хакеры стали взламывать корпоративные сети через домашние компьютеры. Если сравнить с периодом до ковида, то процентов на 20-25 стало больше кибератак. Средства по защите компьютерных сетей, мобильных телефонов, спрос на эти решения значительно выросли"._

Ответственное инвестирование в будущее, роль России в продовольственной безопасности, низкоуглеродное развитие - вот лишь некоторые из тем насыщенной программы. Участники обсуждали и сценарии развития энергетики.

Анджела Уилкинсон, генеральный секретарь и исполнительный директор Мирового энергетического совета:_ "Мы знаем, что в целом эффект, вызванный пандемией COVID-19, заставил мир задуматься над устойчивостью энергетических систем и надежностью цепочек производства и доставки энергии для потребителей, то есть простых людей. _

И это открыло еще большие возможности для трансформации энергетических систем. Страны, стремящиеся производить больше энергии и при этом достичь климатической нейтральности, получили шанс рассмотреть альтернативные варианты".

В пятницу на форум приедет Владимир Путин. По данным Кремля одной из его тем будет инвестиционная привлекательность России. ПМЭФ продлится до 5 июня.