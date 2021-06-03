Качество воздуха в Брюсселе и Евросоюзе

Брюссель — это политический центр Евросоюза, где разрабатываются совместные меры против климатических изменений. Но он также входит в десятку самых загазованных городов Европы. Муниципальным властям надоело, что их постоянно наказывают суды и позорит общество. Но новому плану, местные жители будут следить за качеством воздуха из собственных домов. Заниматься этим вызвались супруги Амандин и Джеффри, заботясь о здоровье и благополучии своей семьи:

_«Нам это интересно, потому что у нас здесь четверо городских детей. Мы проводим много времени за пределами нашей брюссельской квартиры, которая очень мала. Мы хотим, чтобы _воздух снаружи был чище для наших детей и для нас самих».

В сентябре супруги с помощью своих домочадцев будут измерять концентрацию диоксида азота на подоконнике. В кампании участвуют ещё около 3 тыс брюссельцев. Полученные данные будут поступать городскому руководству. Их с нетерпением ждёт заместитель мэра по вопросам мобильности Эльке Ван де Брандт из партии "зелёных". За два последних года по её инициативе построено 40 км велосипедных дорожек, а скорость для автомобилей ограничена 30 км/ч".

«Люди в Брюсселе хотят, чтобы воздух был чище, а дорожное движения - безопаснеее. Поэтому мы испытываем большую поддержку со стороны горожан. За 3 года мы разработали план мобильности и получили более 8 тыс комментариев. Большинство из них оказались позитивными. Призывы к проведению общественного расследования были отклонены. Так что люди действительно хотят изменить свой город. Конечно, в ходе реализации плана возникли некоторые трения. Мы должны объяснить людям, почему так лучше для всех ».

Еще один политик, защищающий окружающую среду, но уже на союзном уровне, - это депутат Европарламента Хави Лопес. Он рассказывал в телешоу по случаю "зелёной недели", как уравнять выбросы углекислого газа с его поглощением. Этот испанский социалист считает, что пора обновить устаревшие экологические правила:

«Мы начали принимать законы о качестве воздуха в 80-х годах. Их выполнение оказалось частично успешным, европейцам стало легче дышать. Это уже хороший результат. Но через 15-20 лет Всемирная организация здравоохранения изменит свои взгляды и требования. Нам придётся пересмотреть стандарты европейского законодательства и привести их в соответствие с указаниями ВОЗ".

В следующем году штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе представит свои предложения по директиве о качестве воздуха. Но если этот документ не будет одобрен Парламентом и осуществлён на практике, велосипедисты, бегуны, взрослые, дети и старики будут вынуждены дышать воздухом, качество которого вызывает сомнение .