Захват завода в Болгарии: на солдат НАТО подали в суд

Владелец небольшого завода по производству подсолнечного масла в Болгарии подал в суд на американских солдат. 11 мая в ходе военных учений НАТО они по ошибке захватили расположенное в деревне Чешнегирово предприятие. Марин Димитров обвинил американцев в незаконном штурме. Сотрудники завода были потрясены произошедшим и до сих пор вспоминают его подробности с возмущением.

Васил, сотрудник предприятия KIM Engineering: "Мы работали в дальней части завода. Коллеги сказали мне, что ворвались военные. Я увидел их с нацеленными на нас автоматами. Мы испугались, а я побежал, потому что был очень напуган. Я не понимал, что делал, что говорил".

Марин Димитров, владелец KIM Engineering: "Меня оскорбили и унизили их действия. Они заставили моих сотрудников почувствовать себя какими-то бандитами, преступниками, хотя мы занимаемся обычной, нормальной деятельностью".

Во время учений НАТО американские солдаты заняли и зачистили здание рядом с аэродромом, которое по ошибке приняли за часть тренировочной зоны. По словам военных, они не применяли никакого оружия. Президент Болгарии заявил, что "абсолютно неприемлемо, чтобы жизнь и спокойствие болгарских граждан подвергались опасности со стороны воинских частей, будь то в составе болгарских или иностранных вооруженных сил". Посольство США в Болгарии принесло извинения компании и сотрудникам.