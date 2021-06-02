Власти Гонконга закрыли музей о событиях на площади Тяньаньмэнь

Власти Гонконга вынудили закрыться музей, посвященный событиям на площади Тяньаньмэнь в 1989 г. Городская инспекция заявила, что у его организаторов не было разрешения на проведение выставок. Но сами хозяева музея объясняют его закрытие политическими мотивами: Гонконг был единственным городом Китая, в котором до недавнего времени можно было открыто рассказывать о кровопролитном разгоне протестующих 4 июня 1989 г. Выставка открылась в прошлое воскресенье и должна была оставаться открытой для публики до 4 июня. До закрытия ее успели посетить более 500 человек.

Также уже второй год подряд власти Гонконга не дают разрешение на проведение панихиды по жертвам событий более чем тридцатилетней давности. В остальном Китае фактически запрещено публично говорить о событиях на Тяньаньмэнь, демонстрировать фотографии студенческих протестов или их разгона. Пишущие в социальных сетях избегают упоминать дату 4 июня.

Число жертв столкновений между армитей и протестующими в 1989 г. по-прежнему доподлинно не изввестно. По косвенным признакам, считается, что на площади могли погибнуть сотни человек, тысячи получили ранения.