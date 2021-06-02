Без парада: Италия отметила День Республики

Италия отмечает День Республики. В ходе торжественной церемонии над Римом пролетели самолеты группы высшего пилотажа "Фречче триколори", оставившие в небе шлейф цветов национального флага. Однако, как и в прошлом году из-за пандемии коронавируса, традиционный парад не состоялся.

Как отметил президент Италии Серджо Маттарелла, "рождение Итальянской Республики в 1946 году ознаменовало создание единого дома на основе согласия граждан и, впервые в истории, гражданок". Маттарелла подчеркнул, что отказ от войн как инструмента разрешения международных споров остается неизменным. Глава государства так же призвал к единству страны ЕС в борьбе с пандемией.

Представители высшего руководства Италии возложили венок к мемориалу "Алтарь Отечества" в центре столицы.

Второго июня 1946 года в результате конституционного референдума (в котором впервые право голоса получили и женщины) почти 55 процентов итальянцев высказались за республиканскую форму правления, пришедшую на смену монархии. Впервые праздничные мероприятия по случаю этого дня прошли в 1948 году.