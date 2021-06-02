Россия вышла из договора "Открытое небо"

Совет Федерации - Верхняя палата российского парламента - единогласно одобрил закон о денонсации международного договора по открытому небу, разрешающего пол`ты для наблюдения за военными объектами РФ. Ранее в понедельник закон поддержал единогласно профильный комитет по международным делам.

Россия присутпила к денонсации после того, как администарци Джо Байдена решила не присоединяться к договору, из которого США вышли при Дональде Трампе. Закон был принят за две недели до встречи на высшем уровне президентов Байдена и Путина в Женеве.

По мнению аналитиков, значение договора скорее символическое, чем военное.

"Я думаю, что в политическом плане это важный сигнал о том, что из строя выходит еще одна опора системы европейской безопасности после холодной войны. Однако в оперативном плане, если честно, и США, и Россия обладают достаточным спутниковым потенциалом, чтобы иметь возможность контролировать военные движения и позиции и без пакта "Открытое небо", - говорит Фабрис Потье, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований.

Договор "Открытое небо" был подписан в 2002 году с целью укрепления доверия между Россией и Западом. В ноябре 2020 года США вышли из соглашения, заявив, что российская сторона якобы нарушила ряд его положений. В январе Москва заявила о запуске процедур по выходу из договора.