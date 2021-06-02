"Лес - прекрасный образец дизайна"

В центре Лондона, среди шума и суеты, появился зелёный оазис, созданный для Лондонской Биеннале Дизайна. Инсталляция из 400 деревьев называется «Лес перемен». Посетителям предлагается отправиться в путешествие, в котором можно уяснить, в чём состоят Цели устойчивого развития Организации Объединённых Наций. Исполнительным продюсером проекта стал британский режиссёр Ричард Кёртис:

– Это действительно символично и востребовано. Ведь человек сотни лет разрушал природу, а теперь мы вдруг понимаем, что на самом деле выживание планеты и наше существование зависит от процветания природы. Поэтому замечательно, что этот прекрасный образец дизайна представляет собой именно лес, подлинный шедевр природы.

Во внутреннем дворе Сомерсет-Хауса не было деревьев на протяжении 250 лет, с тех пор, как это здание было построено. Но автор проекта Эс Девлин решила, что пришло время это изменить:

– Участники изо всех стран приехали сюда с необычайным энтузиазмом. И, на мой взгляд, никто не приехал сюда напрасно. Каждая страна преследовала важную цель – продемонстрировать, каким образом благодаря дизайну можно решить некоторые из проблем, с которыми мы сталкиваемся.

Здесь представлен ряд новаторских дизайнерских концепций с интереснейшими оригинальными инсталляциями. Лондонская Биеннале Дизайна будет открыта до 27 июня.