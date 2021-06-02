Затонуло крупнейшее судно иранского ВМФ

В Оманском заливе загорелось и затонуло крупнейшее судно военно-морского флота Ирана — заправочный танкер «Харк». Инцидент произошел неподалеку от иранского порта Джаск. Причины возгорания не называются. В море корабль выходил для учений.

По данным информационного агентства «Фарс», весь экипаж при помощи аварийно-спасательной бригады был благополучно эвакуирован на берег. Тем не менее в результате пожара пострадали около 25 членов экипажа.

Судно с водоизмещением в почти 19 тыс тонн было заказано в Великобритании еще шахским правительством в 1977 г. К иранскому флоту оно присоединилось в 1984 г. Последние крупные ремонтные работы на нем проводились в 2016 г.