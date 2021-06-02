ЕС стимулирует восстановление и рост после пандемии

Евросоюз поощряет страны-члены больше инвестировать и расходовать денежных средств. Это будет способствовать экономическому восстановлению после вызванной коронавирусом рецессии. С той же целью - стимулировать подъем - Брюссель продлил приостановку правил по контролю за бюджетным дефицитом и долгом на 2022 года и решил не возобновлять их действие до 2023 года. Еврокомиссар по экономике призвал союзные государства не ослаблять поддержки своих хозяйств и в полной мере использовать возможности Восстановительного фонда:

«Мы посылаем сигнал о том, что нужно и дальше поддерживать нынешнюю фискальную позицию в нашей экономике прежней в 21-м и 22-м годах, потому что восстановление пока только наступает, - сказал Паоло Джентилони. - Перспективы для хозяйств наших стран более благоприятные, но мы должны избежать ошибок, совершенных во время предыдущих кризисов, и не ограничить слишком быстро поддержку политике».

Еврокомиссар добавил, что ЕС должен усвоить урок банковского кризиса конца нулевых годов, когда принятые меры жёсткой экономии наносили ущерб обществу и жизням граждан:

"Несомненно, ошибка заключалась в замедлении общей реакции. Вначале ЕС действовал решительной, но потом слишком рано вернулся к фискальной консолидации. Это привело в Европе к двойной рецессии. Теперь, конечно, нам следует опасаться высокого уровня долга, но осторожно увеличивать текущие расходов, в рамках постоянной поддержки наших экономик".

Фонд восстановления в размере 750 млрд евро вскоре начнёт выплаты наиболее пострадавшим секторам и странам-членам. Брюссель надеется, что в результате экономика окажется даже в лучшем положении, чем до пандемии.