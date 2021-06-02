Транспорт, окружающая среда и неравенство

Большие нарекания вызывает в Евросоюзе транспорт. На него приходится четверть выбросов в атмосферу углекислого газа. В этом секторе отмечают также всевозможное неравенство: по возрастному, расовому, имущественному признакам. Например, женщины чаще пользуются общественным транспортом, а мужчины - личным автомобилем. Сотрудник Института экологической политики Торфинн Стейнфорт отмечает, что и характер путешествий зависит от пола водителя и пассажира:

"Транспорт почти полностью организован для доставки на работу и с работы людей, а это в основном мужская модель, в то время, как женщины часто имеют более сложную схему передвижения, когда им приходится привозить что-то для семьи, забирать детей, ухаживать за родителями и собственной внешностью. Женщинам подошла бы более разветвлённая транспортная сеть, а также универсальные проездные билеты, которое позволили бы путешествовать более гибко ".

Согласно исследованиям, штат компаний общественного транспорта в среднем на 80% состоит из мужчин. Столь высокое представительство одного пола определяет политику маршрутов. Закупленные автобусы и оборудованные остановки не всегда приспособлены для людей с детьми или покупками. Патриция Хайдеггер из Европейского бюро по окружающей среде предупреждает, что даже новые чистые виды транспорта могу способствовать дискриминации:

«Мы фокусируем нашу политику устойчивой мобильности на электромобилях и гибридных машинах. Государство субсидирует их покупку. Но их могут себе позволить в основном мужчины с высокими доходами. Следовало бы добивать одновременно устойчивости и равенства, а для этого вкладывать инвестиции туда, где они приносят пользу большинству людей. Нужно учитывать то, как мужчины и женщины по-разному перемещаются, лучше отвечать на запросы людей, которые живут в менее благополучных частях города, и добиваться того, чтобы люди с ограниченными возможностями получали от этого преимущества, как и все другие".

Сотрудник Европейское бюро по окружающей среде указывает, что неравенство выходит в ЕС за рамки транспортного сектора и распространяется условия жизни:

"Многие общины цыган вынуждены жить в условиях сегрегации, в обособленных поселениях. Там они подвергаются более высокому уровню экологической деградации, химического заражения, загрязнения воздуха, а также страдают от отсутствия экологических услуг. Например, они не получают чистой воды, на них не работают службы по вывозу мусора ».

Ликвидации таких видов дискриминации будет способствовать разработанная Брюсселем «Зелёная сделка» стран ЕС. Однако гражданское общество сетует на то, что в этой прогрессе недостаточно соединены цели достижения равенства и построения устойчивого общества.