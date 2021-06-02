Прививка для мировой экономики

Европа постепенно возвращается к нормальной жизни. В Лондоне снова заработал терминал номер три аэропорта Хитроу, который был закрыт из-за резкого падения количества путешественников. Этот терминал переоборудован для приема пассажиров, прилетающих из стран, где складывается наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом. Сейчас в красном списке находятся более 40 государств, при въезде из которых в Соединенное Королевство людям придется 10 дней провести в изоляции (за свой счет оплачивая гостиницу), и сдать два теста на коронавирус.

В самой Великобритании в минувший понедельник впервые с начала пандемии за сутки не было зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19. Как поясняют представители санитарных властей, в королевстве не умер никто из тех, у кого диагноз "коронавирусная инфекция" был поставлен в предыдущие 28 дней. С 21 июня страна готовится отменить все ограничения. Однако эксперты обеспокоены некоторым ростом числа заражений коронавирусом.

Улучшение эпидемической ситуации связано в том числе с иммунизацией населения. Всемирная организация здравоохранения одобрила еще одну вакцину для экстренного применения - китайский препарат SINOVAC. ВОЗ, Всемирная торговая организация, Всемирный банк и Международный валютный фонд призвали правительства инвестировать 50 миллиардов долларов в обеспечение равного доступа в мире к средствам борьбы с пандемией коронавируса, включая вакцины.

Глава МВФ Кристалина Георгиева выразила обеспокоенность по поводу неравномерного восстановления экономики после пандемии, что может обернуться негативными последствиями для всех стран. "Факты доказывают, что массовая иммунизация от коронавируса - самый эффективный способ повышения мирового производства. Другими словами, курс на вакцинацию как можно большего числа людей, должен быть частью экономической политики", - отметила Георгиева.

В государствах Евросоюза кампания по вакцинации значительно ускоряется. В Польше с седьмого июня начнут прививать от коронавируса подростков в возрасте 12-15 лет. Ранее Европейское агентство лекарственных средств для этой категории населения одобрило использование вакцины производства Pfizer - BioNTech