Шри-Ланка: экологическая катастрофа

Шри-Ланка переживает самую крупную экологическую катастрофу в своей истории: живописные пляжи популярных курортов завалены микропластиком после пожара на грузовом судне MV X-Press Pearl, перевозившего 25 т азотной кислоты, гидроксида натрия и других опасных химикатов, а также 28 контейнеров с сырьём для изготовления пластиковых пакетов. От них гибнут морские животные.

Местных жителей призвали не прикасаться к мусору, так как он может быть очень токсичным. В радиусе 50 миль от места происшествия рыбная ловля запрещена. В операции по очистке задействованы тысячи военнослужащих в защитном снаряжении.

Судно, зарегистриованное в Сингапуре, направлялось в Коломбо из индийского Гуджарата. Оно загорелось у берегов Шри-Ланки 20 мая, и сейчас стоит на якоре в 9 милях от столицы Коломбо. Полностью потушить пламя пока не удалось. Работу пожарных осложняют муссонные ветры.

Капитан и главный инженер судна россияне, а помощник капитана - индиец. Все трое были допрошены следавателями. По предварительным данным, каптитан знал об утечке азотной кислоты задолго до того, как судно вошло в территориальные воды Шри-Ланки. Предполагается, что именно утечка азота стала причиной возгорания.

Власти собираются подать в суд на владельцев контейнеровоза и его команду и потребовать возмещения убытков