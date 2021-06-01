Лидер ПОЛИСАРИО даст показания в испанском суде

Брагим Гали — лидер фронта ПОЛИСАРИО и частично признанной Сахарской Арабской Демократической Республики, более известной как Западная Сахара, выступит по видесвязи перед испанским судом. Он даст показания по обвинениям, которые против него выдвигают власти Марокко. В этой стране Гали обвиняется в пытках и геноциде. Он возглавляет вооруженную борьбу за независимость Западной Сахары с середины 1970-х гг., когда эта бывшая испанская территория была аннексирована Марокко.

В настоящее время Брагим Гали находится в Испании для лечения от ковида. Марокко расценивает это как недружественный акт со стороны Испании, в ответ на который оно пропустило тысячи мигрантов в испанские города в Африке Сеуту и Мелилью.

Это серьезно осложнило отношения между Испанией и Марокко. Действия официального Рабата рас критиковал премьер-министр Испании Педро Санчес:

«Не допустимо, чтобы какое-либо правительство говорило о нападении на чьи-либо границы, в данном случае на испанские, чтобы оно открывало границы для пропуска 10 тысяч иммигрантов в испанский город Сеуту из-за расхождений, разногласий и споров по вопросам внешней политики».

Испания приняла на своей территории Брагима Гали по просьбе Алжира, главного союзника Западной Сахары и фронта ПОЛИСАРИО, а также основного поставщика природного газа в Испанию.