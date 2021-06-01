Кухня как символ интеграции: мигрантки открыли в Италии кафе на колесах

Кухня как символ интеграции и освобождения. В итальянской Болонье ассоциация MondoDonna дает кров, защиту и работу мигранткам, бежавшим из своих стран от войны, бедности и насилия. У многих из них дети, некоторые до недавнего времени с трудом могли позаботиться и о себе. Все пытаются забыть тяжелое прошлое. Новое кафе на колесах им в этом помогает.

"Для них важно обрести независимость благодаря работе, чтобы, наконец, начать свободную жить на территории Болоньи. Большая ценность этого проекта в том, что они могут трудиться все вместе. Эти женщины принадлежат к разным культурам, и, наверное, не всегда сразу понимают друг друга", - говорит Лоретта Микелини, президент ассоциации MondoDonna.

Кулинария - универсальный язык общения. Нигерийки, иорданки, сербки объединились, чтобы предложить итальянцам отведать блюда многонациональной кухни и на этом заработать.

Альберто Ди Паскуа, координатор проекта, рассказывает: "Они поделились со мной рецептами своих бабушек, чтобы я помог им их приготовить. Это представительницы разных культур, кто-то из них из Балканского региона, кто-то из Иордании, Нигерии. Мы доработали их рецепты и на их основе разработали меню нашего кафе-фургона".

Сладжана из Сербии. Спасаясь от бомбардировок, она покинула родину и приехала в Италию более 20 лет назад. Бывший муж в течение долгих лет ее бил. Но в конце концов она нашла в себе силы изменить свою судьбу.

Сладжана Зарич, шеф-повар, говорит: "Я была жертвой домашнего насилия. Мне не стыдно говорить об этом сегодня. Теперь я понимаю, что это значит, что это принесло в мою жизнь, чего моя жизнь лишилась. Я бы хотела, чтобы все женщины, жертвы насилия, прислушались к моим словам, очнулись, выдвинули обвинения против агрессора и спаслись".

"Попробовать эти блюда на вкус - не великое дело. Для их приготовления требуется немного больше сил. Но чтобы начать новую трудовую деятельность и, более того, новую жизнь, нужно много мужества, сил и стойкости", - передает из Болоньи Лука Паламара, корреспондент Euronews