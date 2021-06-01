Полиция задержала подозреваемых в контрабанде людей

В Берлине и Братиславе задержаны двое подозреваемых в организации проезда на территорию Германии вьетнамцев с фальшивыми визами. Всего таким образом в Евросоюз незаконно попали 13 граждан Вьетнама, в основном женщин.

Стоимость своих услуг подозреваемые оценивали в сумму от 13 до 21 тысячи евро. В большинстве случаев вьетнамки должны были отрабатывать свой переезд в Германию, работой в салонах красоты или проституцией. Полиции известно о том, что попавших в кабалу женщин силой заставляли принимать противозачаточные гормональные препараты.

В контрабанду людьми были вовлечены как проживающие в Германии уроженцы Вьетнама, так и граждане Германии и Словакии.