"Зеленая столица Европы 2021": 6 экоидей от финского городка Лахти

Лахти, девятый по величине город Финляндии со скромным населением всего в 120 тысяч жителей, стал "Зеленой столицей Европы 2021". Это почетное звание и 350 тысяч евро Брюссель присваивает городам, лидирующим по экологическим показателям.

Всего через четыре года этот город может стать углеродно-нейтральным. Для сравнения: Финляндия планирует достичь этого показателя в 2035 году, а ЕС - в 2050.

Чему остальной мир может научиться у Лахти? Вот шесть инициатив, которые могут помочь другим городам.

"Экологические няни" для детей

В Лахти дети учатся заботиться о планете с самого раннего возраста. Для этого в детские сады и школы иногда зовут так называемых "экологических нянь".

Пожилые добровольцы рассказывают детям о необходимости заботиться о планете, ходят с ними наблюдать за птицами, строить укрытия в лесу, изучать растения или рыбачить.

Эту инициативу запустила жительница города Хелена Юутилайнен, бабушка четверых детей и активный защитник окружающей среды. "Я заметила, что мои внуки впитывают знания как губка; они знают разновидности цветов и рыбы и даже помнят латинские названия", - рассказала она Euronews.

Эмма Марьямяки, педагог по экологии Лахти, считает работу Юутилайнен и других активистов замечательной. "Мы должны подготовить граждан будущего к устойчивому образу жизни", - сказала она.

Пользуйтесь популярностью местных звезд

"Лахтинские пеликаны" хотят стать первой в мире хоккейной командой с нулевым выбросом углекислого газа. Их стадион охлаждается с помощью возобновляемой энергии. Клуб также отказался от авиаперелетов во время выездных матчей.

Для того, чтобы сыграть, например, в Оулу, расположенном в 500 км к северу, им приходится почти сутки добираться туда на автобусе, работающем на экологически чистом топливе. Но ребят это не останавливает.

"Нужно смотреть на это только с положительной стороны", - сказал руководитель отдела коммуникаций клуба Джесси Пюйкко, отметив, что игроки с радостью приняли участие в инициативе, когда она началась в 2019 году. "Путешествуя на автобусе, вы проводите больше времени со своими товарищами по команде", - добавил он.

Хоккей пользуется огромной популярностью в Финляндии, поэтому, когда игроки решают перейти на углеродную нейтральность, это сказывается на всем обществе. "Главная идея - показать пример, - сказал Пюйкко. - Мы можем оказать большое влияние на хоккейных болельщиков, других игроков и общество в целом". По его словам, зеленая инициатива привлекла в этот вид спорта новых болельщиков.

Запасной капитан команды "Лахтинские пеликаны" Казимир Юргенс. Lassi Häkkinen/City of Lahti

Лахтинский симфонический оркестр, уже шесть лет пытается стать углеродно-нейтральным. К примеру, администрация сокращает печать нотных листов и сажает деревья.

Пока ни "Пеликаны", ни симфонический оркестр не являются полностью углеродно-нейтральными. Оба коллектива реализуют свои планы в партнерстве с исследователями из Технологического университета Лаппеенранты-Лахти, чтобы убедиться, что сокращение выбросов учитывает последние научные рекомендации.

Поощрение граждан за заботу о планете

Уменьшить свой углеродный след за вознаграждение: именно по такому принципу работает приложение CitiCAP, которое вызвало большой интерес в других городах Финляндии и за рубежом.

Приложение задает вам несколько вопросов: сколько у вас детей, как долго вы добираетесь до работы и так далее, и рассчитывает ваш личный "бюджет" CO2. В течение недели приложение определяет, ходите ли вы пешком или на велосипеде, автомобиле, автобусе или другом виде транспорта и подсчитывает результаты.

"Если вам удается уложиться в бюджет, вы получаете виртуальные евро, которые можно потратить на билеты в бассейн, на автобус или купить набор для ремонта проколов на велосипеде", - пояснила руководитель проекта Анна Хуттунен из города Лахти.

Приложение по отслеживанию персонального карбонного следа. Lassi Häkkinen/City of Lahti

Приложение, финансируемое ЕС, проработало с июня по декабрь прошлого года. Анализ результатов показал, что оно успешно мотивирует людей пересесть на велосипед, автобус или пройтись пешком, вместо того чтобы ехать на машине.

Схема вознаграждения сейчас приостановлена, но городские власти размышляют над возобновлением проекта. Хуттунен надеется, что в дальнейшем будет разработана более полная версия приложения: "В первой версии учитывался только транспорт. Было бы интересно измерить углеродный след и других аспектов жизни, например, еды".

Цель приложения - прежде всего просвещение и информирование, а также предоставление гражданам инструмента для принятия мер по защите климата на личном уровне, сказала Хуттунен, подчеркнув при этом, что об ограничении выбросов, в большей степени, должны заботиться компании и правительства, а не отдельные люди.

Однако сфера применения торговли персональными квотами на выбросы углерода широка, добавила она. "Методы, подобные тому, что используется в Лахти, могут, например, стать основой для персональных схем налогообложения углерода в будущем", - сказала она.

Заработать на инновациях в области устойчивого развития

Устойчивое мышление полезно не только для климата и окружающей среды. Оно также может способствовать процветанию бизнеса, в чем убедились члены зернового кластера Пяйят-Хяме в районе Лахти.

Кластер представляет собой обширную сеть компаний, работающих с зерном на всех звеньях производственной цепочки, от фермы до розничной торговли. Более 3 000 человек заняты в кластере на фермах, мельницах и солодовенных заводах, а также в производстве продуктов питания, таких как хлеб и пиво.

Сотрудничая с местными исследователями, компании ищут новейшие "зеленые" инновации и решения в области циркулярной экономики. "Вместе мы можем развивать синергию и участвовать в проектах, которые каждая компания не смогла бы осуществить самостоятельно", - говорит Яркко Аррайоки, председатель зернового кластера.

Одним из конкретных результатов стало строительство завода по производству биоэтанола Etanolix, основанном на сотрудничестве между финской энергетической компанией St1 и компанией по производству напитков Hartwall в Лахти. С 2010 года завод производит биотопливо для автомобилей из пищевых отходов компании Hartwall и других местных зерновых предприятий, таких как пекарни, мельницы и пивоварни. С тех пор компания St1 экспортировала эту идею и построила аналогичные заводы в Швеции и Таиланде.

Ранее в этом месяце компания Fazer, один из крупнейших игроков пищевой промышленности Финляндии, представила свою последнюю инновацию: пакет для хлеба, сделанный на 25% из овсяной шелухи. "Благодаря зерновому кластеру компания Fazer улучшила контроль качества зерновой цепочки и разработала новые продукты из побочных потоков", - сказал Аррайоки, который также является управляющим директором компании Fazer Mills Finland.

Компании зернового кластера инвестировали сотни миллионов евро в новые предприятия в этом регионе. Кроме того, компания Fazer расширяет свой овсяный завод в Лахти. Позднее этой весной рядом с ним откроется совершенно новый завод по производству ксилита.

Единственный в мире, он будет производить подсластитель из овсяной шелухи - побочного продукта соседней мельницы. Электричество для своей деятельности завод получит от биоотопительной установки, расположенной на своей территории.

Отвоевать загрязненные территории

Озеро Весиярви. Lassi Häkkinen/City of Lahti

В летнее время гавань озера Весиярви в Лахти - популярное место отдыха местных жителей. Еще в 1970-х годах здесь стояли загрязняющие фабрики. "Озеро было совершенно непригодно для любого использования, будь то плавание, рыбалка или даже парусный спорт", - говорит Хейкки Мякинен, директор программы Фонда озера Весиярви,

Фонд сотрудничает с различными государственными институциями и компаниями, чтобы улучшить качество воды в озере.

"Если бы вы прогулялись по гавани в 70-х годах, то увидели бы озеро, наполненное не только сине-зелеными водорослями, но и плавающими фекалиями, презервативами и другим мусором", - сказал Мякинен, добавив, что с тех пор качество озера "значительно улучшилось". Теперь сверкающая вода приглашает вас искупаться и поесть высококачественной рыбы.

Как и во многих других водоемах по всему миру, концентрация питательных веществ в донных отложениях этого озера площадью 100 км² слишком высока. Накопленные с конца позапрошлого века питательные вещества продолжают способствовать росту водорослей и нарушают экосистему.

Восстановление озера Весиярви было одним из первых в своем роде, и с тех пор оно стало моделью для других подобных проектов в Финляндии и за рубежом.

Сперва руководителям проекта удалось минимизировать загрязнение от городских сточных вод, промышленности и полей вдоль береговой линии. Затем экологи прибегли к биоманипуляции экосистемы, увеличив вылов мелкой рыбы разводом хищников.

Мякинен объяснил, что крупные рыбы поедают мелкую рыбу, которая, в свою очередь, питается зоопланктоном. Меньше мелкой рыбы означает, что зоопланктон будет поедать больше водорослей, восстанавливая тем самым пищевую цепь и экосистему.

Цель фонда, восстановление озера Весиярви до состояния конца 1800-х годов, еще не достигнута, но усилия по очистке озера приносят свои результаты. "По количеству питательных веществ, выделяемых из отложений, нынешнее состояние озера Весиярви можно сравнить с 1920-ми", - сказал Мякинен.

Инвестировать в лучшее

В 2019 году в Лахти начал работу новый биозавод Kymijärvi III. Благодаря этому заводу, который производит 100% возобновляемой энергии, муниципальный поставщик энергии Lahti Energia смог закрыть старый завод Kymijärvi I, что означает прекращение использования угольной энергии.

Новый завод сжигает сертифицированную биомассу, состоящую в основном из щепы, получаемой из лесных отходов и побочных продуктов лесной промышленности. Вместе новая станция и станция Kymijärvi II, которая в 2012 году стала пионером в производстве энергии из отходов путем газификации, обеспечивают электричеством и централизованным отоплением большинство из 120 000 жителей Лахти.

Этот переход является одним из краеугольных камней в стремлении Лахти стать углеродно-нейтральным всего за четыре года. По словам директора по производству Эсы Теппонена, это позволит сократить выбросы углекислого газа в городе на 600 тысяч тонн в год, что соответствует сокращению более чем на 70%.

Он пояснил, что современные технологии позволяют утилизировать влагу из топлива путем конденсации дымовых газов и очистки конденсата до технологической воды. "Наш главный принцип - всегда использовать наилучшие доступные технологии, уделяя особое внимание энергоэффективности и экологичности", - отметил Теппонен.

"Конечно, мы могли бы найти более дешевое решение, сжигая ископаемое топливо, например, природный газ, но это экологические инвестиции, и они того стоят", - добавил он.