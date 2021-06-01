Борьбе с коррупцией в Евросоюзе поднялась на новый уровень с началом работы Европейской государственной прокуратуры. Её штаб-квартира была открыта во вторник в Люксембурге. Оно уполномочено расследовать преступления в странах-членах, независимо от национальных властей, и преследовать нарушителей закона. Возглавила это ведомство бывший Главный прокурор антикоррупционного управления Румынии Лаура Кодруца Кёвеши.

«Итак, мы зарегистрировали сегодня первые дела. Они поступили из Германии и Италии, - сказала она. - После этого к расследованию преступят делегированные нами прокуроры. Так что мы готовы расследовать преступления, подпадающие под юрисдикцию Европейской государственной прокуратуры».

Однако формирование ведомства ещё не завершено, поскольку своего представителя отказалось направить в него правительство Словении, которое и раньше с недоверием относилось к союзным институтам. Главный прокурор ЕС видит в этом признаки отказа от сотрудничества:

«Нам очевидно, что мы не можем взять все дела у Словении, - сказала Кёвеши. - Словенское правительство поставило Европейскую прокуратуру в очень сложную ситуацию, потому что мы не сможем повышать уровень защиты закона. Уровень защиты даже снизится. Европейская прокуратура создана не для того, чтобы позволить кому-либо положить дела Словении на полку».

5 других стран-членов ЕС (Венгрия, Ирландия, Польша, Швеция и Дания) решили не участвовать в работе единой прокуратуры. Брюссель призывает их передумать. В этой связи еврокомиссар по вопросам юстиции напомнил, что в ближайшие годы на подъём экономики ЕС будут выделены из общего бюджета 1,8 трлн евро, которые надо защитить от казнокрадов:

«Если вы работаете быстрее, с большим количеством денег и гибкостью, то и рисков больше, - сказал Дидье Рейндерс. - Поэтому нам нужно убедить эти страны, что очень важно защищать бюджет ЕС, а бюджет ЕС состоит из денег налогоплательщиков».

Европейская государственная прокуратура собирается расследовать в ближайшие годы не менее 3 тыс дел.