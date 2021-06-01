Чище окружающая среда - здоровее население

Брюссель велел всем городам Евросоюза к 2050 году прекратить загрязнение окружающей среды, что должно повысить качество жизни людей. Насколько преуспел в этом ЕС, видно на примере города Таранто на юге Италии. Там находится Ilva, крупнейший металлургический центр страны, принадлежащий группе Arcelor-Mittal. Как рассказывает местный педиатр Аннамария Москетти, завод годами выбрасывал диоксин и другие вредные для здоровья продукты, что имеет очень серьёзные последствия для детей:

«Высший институт здравоохранения Италии провел исследование, результаты которого были обнародованы в 2019 году. Выяснилось, что у детей, живущих близко к таким промышленным предприятиям, по сравнению с детьми, живущими далеко, коэффициент интеллекта IQ, ниже примерно на 10 пунктов».

Ущерб от деятельности Ilva за многие годы был приравнен правоохранительными органами к экологической катастрофе. В понедельник суд приговорил бывших владельцев к более чем 20 годам тюремного заключения, а бывшего губернатора региона к 3,5 годам. Тем временем предприятие продолжает коптить небо. Активист зелёного движения Алессандро Марескотти надеется на вмешательство и помощь того же Брюсселя:

«Пора прекратить агонию, в которой находится Ilva. Нужно воспользоваться европейскими фондами для того чтобы сделать производство экологически чистым. Требуется инвестировать не менее 5 млрд евро, чтобы переобучить и повторно нанять рабочих Ilva, в также превратить Таранто в устойчивый и благополучный город, у которого есть будущее ».

Следствием грязной индустриализации Таранто стал рост раковых заболеваний. Об онкологических пациентах в последнее время стала лучше заботиться национальная система здравоохранения. Она не подчиняется европейским институтам власти, но директор брюссельского центра изучения проблем медицины Генон Йенсен советует другим столицам увеличить ассигнования на эту сферу:

"Загрязнение воздуха, как мы знаем, вызывает только в Европе, более 400 тыс смертей в год. Их можно предотвратить без потерь для экономики, если сделать расходы на лечение и профилактику приоритетными. Когда граждане убедятся в пользе таких инвестиций, они будут больше поддерживать политику по сокращению вредного влияния на здоровье людей, проводимую Европейским Союзом».

В ходе Зелёной недели Еврокомиссия напоминает, что экономическому процветанию и жизням многих людей угрожает изменение глобального климата. Это особенно относится к таким южным приморским городам, как итальянский Таранто.