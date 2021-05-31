Москва обещает ответить на недружественные шаги Брюсселя

Москва открыта для конструктивного взаимодействия с Брюсселем на принципах равноправия и взаимного уважения. С такими словами министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к участникам конференции по отношениям между ЕС и РФ.

Он также подчеркнул: "Рассчитываем, что здравый смысл в конечном итоге возобладает и мы сможем приступить к выработке новой, сбалансированной модели отношений с опорой на принципы международного права. К такому равноправному и, еще раз подчеркну, честному взаимодействию Россия неизменно открыта. Это не означает, что мы оставим без реакции новые недружественные шаги, попытки разговаривать с позиции силы и вмешательства во внутренние дела. Такие шаги готовятся. Об этом открыто говорят. Но ответ обязательно последует".

Министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва, в свою очередь, обратил внимание на наличие общих для ЕС и РФ интересов в области коллективной безопасности в Европе и призвал к установлению политического диалога между НАТО и Россией.

"Североатлантический альянс и Российская Федерация должны поддерживать политический диалог, Этот диалог особенно важен, поскольку сейчас существуют определенные точки трения между НАТО и РФ", — заявил Аугушту Сантуш Силва.

Эскалация напряженности между Брюсселем и Москвой происходит на фоне поддержки, которую Россия оказывает Беларуси после посадки в Минске самолета Ryanair и ареста находившегося на борту журналиста Романа Протасевича. ЕС рассматривает новый пакет антибелорусских санкций, которые могут коснуться транзита российского газа в Европу и затронут интересы российских компаний.

Ранее лидеры стран ЕС призвали авиаперевозчиков не летать через Беларусь. В понедельник компания Air France отменила два рейса в Москву из-за задержек с утверждением нового маршрута.