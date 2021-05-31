Евросоюз выйдет из пандемии с зелёной экономикой

Евросоюз решил направить деньги, первоначально предназначавшиеся в основном на преодоление последствий пандемии, на строительство экономики, которая не будет влиять на климат планеты. К примеру, с помощью 69,5 млрд евро из созданного Брюсселем Фонда, Испания намерена становиться экологически чистой. Страна будут производить водородное топливо, аккумуляторы для электромобилей и уходить от сжигания нефтепродуктов и природного газа. Это приветствует представитель организации защитников окружающей среды «Гринпис» Мигель Анхель Сото:

«Испанский план направлен на значительный прогресс в сфере сбора и переработки отходов, благоустройства городов, экологического налогообложения, внедрения возобновляемых источников энергии и восстановления экосистем. Страна намерена осуществлять Зелёную сделку и энергетический переход. "

Однако Мигель Анхель Сото опасается, что от этих мер выиграет прежде всего крупный бизнес:

«За последний год мы увидели, как позиционируют себя крупные компании из автомобильного, энергетического, электрического и туристического секторов. Они задействовали свой потенциал, чтобы влиять на политику, разработали много проектов сугубо местного значения. Нас также беспокоит то, что основные фирмы, представленные на испанском фондовом рынке, приберут к рукам большую часть средств помощи».

В разгар кризиса, вызванного коронавирусом, был создан Фонд восстановления и устойчивости ЕС. На настоящий момент предполагается, что его объём составит 672,5 млрд евро. 37% своей доли страны-члены должны использовать на сокращение выбросов углекислого газа с тем, чтобы Евросоюз достиг к 2050 году климатической нейтральности. Однако защитники окружающей среды по всему континенту предупреждают, некоторые проекты будут её загрязнять, называясь при этом зелёными. Румынский евродепутат Зигфрид Мурешан надеется, что этого не допустят правила использования средств фонда:

«Например, разрешается финансировать прокладку шоссе и автомагистралей, но только если это сопровождается мерами по достижению климатической цели, например, высаживанием вокруг лесов и деревьев. Или для строительства определённого количества зарядных станций, чтобы водители были заинтересованы пересаживаться на электромобили, которые меньше загрязняют окружающую среду ".

Еврокомиссия составила для стран-членов ЕС список из 180 типов инвестиций, призванных сократить вред природе, климату и при этом экономически выгодных. А сейчас Брюссель проверяет, достаточно ли национальные планы способствуют ликвидации последствий пандемии, реформам и строительству зелёной экономики прежде, чем начнётся выделение средств из Фонда восстановления и устойчивости.