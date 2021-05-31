Борьба за свободу передвижения внутри Евросоюза

В связи с наступленеим сезона отпусков и увеличением количества вакцинированных граждан, Еврокомиссия призывают страны-члены к дальнейшему ослаблению ограничений на поездки в пределах континента. При этом Брюссель не хочет способствовать распространению Covid-19, особенно новых штаммов. Еврокомиссар по вопросам юстиции разработал общие для всех стран решения:

«Мы предлагаем не требовать тестирования или помещения на карантин полностью вакцинированных или выздоровевших лиц как условия для поездок, - сказал Дидье Рейндерс. - Такой подход уже практикуется во многих странах-членах, и он не должно зависеть от того, откуда и куда человек едет. Мы предлагаем считать человека полностью вакцинированным для путешествия спустя 14 дней после получения им последней дозы ».

Еврокомиссия вводит систему "светофора" для путешественников. Те из них, кто прибывают из наиболее опасной красной зоны на европейской карте, столкнуться с наибольшими ограничениями, включая карантин. При жёлтом цвете необходим ПЦР-тест, а зелёной означает свободный въезд.

Большое значение Брюссель придаёт введению с 1 июля сертификата для поездок, который будет удостоверять отсутствие у его обладателя коронавируса. Парижский профессор европейского права не уверен, что этот документ будет применяться повсюду одинаково и эффективно:

«У нас нет гарантий того, что все страны-члены будут относиться к нему ответственно, поскольку назначение ковидного сертификата может толковаться ими по-разному, - сказал Альберто Алеманно. - Многое зависить от заинтересованности в возобновлении туризма. Му уже видим, что кое-где первой дозы считается достаточно для пересечения границы, а в других местах, где действуют более строгие требования, власти не будут признавать сертификат без второго укола. Не думаю, что эта схема даст решение проблемы. Скорее она будет причиной неприятностей этим летом для многих европейцев ».

Еврокомиссия направила эти предложения в Европейский совет. Страны-члены, скорее всего, примут их к середине июня. Но их выполнение будет зависить от санитарно-эпидемиологической обстановки.