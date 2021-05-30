Финал "Джиро д'Италия": победа колумбийского велогонщика Эгана Берналя
Колумбийский велогонщик Эган Берналь из команды Ineos Grenadiers ("Инеос гренадирс") стал победителем общего зачета престижной шоссейной многодневной велогонки "Джиро д'Италия". Он впервые выступил на этих соревнованиях. В 2019 году колумбиец выиграл "Тур де Франс", став самым молодым победителем этой многодневки за 110 лет.
Российский велогонщик Павел Сиваков из команды Ineos Grenadiers снялся с веломногодневки после пятого этапа из-за травмы.
Второе место у итальянца Дамиано Карузо из Bahrain Victorious ("Бахрейн викториус"), третьим стал британец Саймон Йейтс из Team Bikeexchange ("Тим байк иксчендж").
Соревнования проходили с 8 по 30 мая и завершились в Милане. Многодневка состояла из 21 этапа.
Россиянин Александр Власов, представляющий казахстанскую команду "Астана", занял четвертое место.
В этом году маршрут велогонки был изменен: организаторы отменили подъем на Моттароне, где 23 мая 14 туристов погибли в результате обрушения кабины фуникулера.