В Бразилии требуют отставки Болсонару

Тысячи людей вышли в субботу на акцию протеста в Рио-де-Жанейро против действий президента Бразилии Жаира Болсонару в период пандемии. Манифестанты призвали ускорить процесс вакцинации и увеличить размеры чрезвычайной помощи нуждающимся. Демонстранты прошли маршем по центру Рио с флагами и барабанами, требуя импичмента Болсонару.

"Я здесь для того, чтобы бороться за права нуждающихся, за права моих детей, за право жить, за вакцины для всех. Это правительство некомпетентных людей, которое разрушает нашу страну, разрушает наши леса, ущемляет бедное население, разрушает богатства страны", - говорит эта женщина.

Демонстрации охватили и другие бразильские мегаполисы. По данным социологических исследований, масштабы бедности в стране, под которую попадают домохозяйства, уровень доходов которых ниже минимальной заработной платы, увеличились в первом квартале этого года до самого высокого показателя за последние 9 лет.