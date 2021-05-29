В европейских городах прошли акции в поддержку Романа Протасевича

Ужесточить санкции против режима Александра Лукашенко требовали в Варшаве участники акции в поддержку оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки гражданки России Софьи Сапеги. Оба были задержаны в аэропорту Минска, где приземлился самолет на борту которого находилась пара. ЕС обвиняет Лукашенко в насильственной посадке европейского лайнера под выдуманным предлогом, с целью арестовать Протасевича. Его мать Наталья обратилась за поддержкой к международному сообществу.

Наталья Протасевич, мать Романа Протасевича: "За эту свободу слова мой сын и Софья, а так же остальные политзаключенные находятся за стенками тюрем. Я требую одуматься гражданина Лукашенко. Мне не стыдно. Я прошу все страны ЕС, прошу Америку, прошу все мировое сообщество оказать нам помощь".

"Свободу родине", "Да здравствует Беларусь!", "Лукашенко, уходи!" - скандировали белорусские активисты, собравшиеся на акцию протеста в украинской столице. В манифестации приняли участие десятки людей.

Егор, участник акции: "У нас нет больше возможности проводить акции протеста у себя дома. Поэтому многие люди решили, что стоит привлекать внимание остальных стран к этой проблеме, что бы они не забывали, что мы все живем на одной планете, в одной Европе".

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя инцидент с самолётом Ryanair в Минске, сказал, что принимаемых для расследования мер на данный момент более чем достаточно. Дипломат так же добавил.

Дмитрий Полянский, Первый зампостпреда России при ООН: "Говорить с самого начала, что это принудительная посадка, осуждать её, вводить санкции без всякого расследования — такое поведение абсолютно безответственно".

В пятницу на переговорах в Сочи белорусский президент Белоруссии Александр Лукашенко проинформировал главу российского государства Владимира Путина о том, что произошло с самолетом. В субботу пресс-секретарь Путина заявил, что с точки зрения Москвы ситуация требует вдумчивого и конструктивного разбирательства.