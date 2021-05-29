"Как мы будем жить вместе?": этот вопрос — главная тема открывшейся на прошлой неделе 17-й Венецианской международной биеннале архитектуры. Тема была определена еще до пандемии коронавируса и обрела новый смысл на фоне последствий глобального кризиса.

Куратор выставки Хашим Саркис предлагает задуматься о социальной роли архитектуры: "Вопрос о том как мы будем жить вместе связан и с глобальным изменением климата, и с глубоким политическим расколом, и с проблемами, которые усиливают неравенство на планете. Все это усугубило последствия пандемии и поэтому мы задаемся этим вопросом".

В выставке принимают участие 46 стран. В павильоне Ирландия проект "переплетение" рассматривает проблему, связанную с развитием цифрового общества.

Донал Лэлли , куратор павильона Ирландии: "К 2027 году индустрия хранения и обработки данных в Ирландии будет потреблять треть объема электроэнергии страны. В нашем проекте мы показываем, что облако данных — это добывающий процесс, на который нужно тратить огромное количество электроэнергии, ее обычно собирают либо создают с использованием горючих ископаемых".

В испанском павильоне посетителей ждет проект под названием "Неопределенность" — облако из бумажных листов с личными данными. Светлая и воздушная инсталляция прячет в себе темную сторону реальности.

София Пиньеро, куратор павильона Испании: "Наш проект о мигрантах придает достоинство положению людей, которые оказались в нелегальном статусе, их просто называют нелегалами. Они не преступники, но к ним так относятся. Эти люди бежали от ужасных обстоятельств. Я думаю, что идея совместного существования должна включать всех, каждого, либо никого".

В павильоне Франции подчеркивают важность взаимодействия сообществ.

Кристоф Утен, куратор павильона Франции: "Это оптимистичный и радостный взгляд на жизнь. Архитектура может предложить людям удовольствие, комфорт и хорошие условия жизни. И в этот трудный год я бы хотел прежде всего праздновать жизнь и говорить о жизни людей".

Павильон Германии обращает свой взгляд на 2038 год с размышлениями том, в каком пространстве мы будем жить к этому времени.

17-ая Венецианская международная биеннале архитектуры продлится до 21 ноября.