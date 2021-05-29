Через неделю после прекращения огня пострадавший от израильских бомбардировок город Газа пытается вернуться к нормальной жизни. Жертвами ракетных обстрелов со стороны Израиля в палестинском анклаве стали более 250 человек, тысячи получили ранения.

"Какой ценой нам это обходится? Кровью мучеников. А потом что? Ничего. Все остается по-прежнему. В Аль-Аксе, в Иерусалиме, в поселениях. Ничего не меняется. В конце концов, это того не стоит", - считает эта местная жительница.

Жизненно важная инфраструктура Газы, включая дороги, сети водоснабжения и канализации, медицинские и образовательные учреждения, были повреждены или разрушены. Половина линий электропередачи больше не функционирует.

"Я легла спать. Потом услышала взрыв, как будто в наш дом попали. Я прочитала последние молитвы. Я была уверена, что умру. Потом я почувствовала, как рушится дом моего брата. Я посмотрела на улицу с балкона кухни. Его дома больше не было", - рассказывает эта жительница Газы.

Накануне в стычках с приграничной полицией Израиля на Западном берегу реки Иордан по меньшей мере один палестинец погиб, более десяти получили ранения. По данным местных СМИ, столкновения произошли после того, как израильские силовики стали разгонять шествие палестинцев к району, где власти еврейского государства осуществляют поселенческую деятельность. Демонстранты бросали в полицейских камни, те в ответ применяли слезоточивый газ, резиновые пули и боевое оружие.