Сотрудники посольства РФ покидают Чехию

54 сотрудника посольства РФ в Чехии в субботу покинули страну. Вторая группа сотрудников диппредставительства и членов их семей вылетит в Москву в понедельник.

Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля, когда Прага обвинила Москву в причастности к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году и в течении 48 часов выслала 18 российских дипломатов, которых назвала сотрудниками российских спецслужб. Москва отвергла данные обвинения.

МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с с этим шагом и объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Позднее стороны договорились о приведении в паритетное соответствие штатов посольств РФ в Праге и Чехии в Москве. В каждом из них с 1 июня могут работать по семь дипломатов, 25 командированных административно-технических служащих и 19 принятых на месте сотрудников

В МИД РФ заявляют, что у Праги на нет ни предпосылок, ни доказательств для того, чтобы обвинять Россию в причастности к инциденту во Врбетице.