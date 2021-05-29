Нападение на сотрудницу полиции во Франции совершил исламист-шизофреник

Злоумышленник, напавший с ножом в пятницу на сотрудницу полиции во французской коммуне Ла-Шапель-сюр-Эрдр, ранее отбывал наказание в тюрьме и страдал тяжелым психическим расстройством шизофренией. Кроме того он в 2016 году обратил на себя внимание полиции в связи с элементами радикального исламизма в его поведении.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен: "Очевидно, что злоумышленник намеревался напасть на жандармов, и я подтверждаю, что действительно этот человек укрылся в непосредственной близости от бригады жандармерии после того, как был ими вытеснен. Действия жандармов, как я говорил ранее, были чрезвычайно эффективными при обнаружении этого человека. Затем он напал на них, открыв огонь, а жандармы открыли огонь в ответ".

При задержании злоумышленник, захвативший в заложницы другую женщину в ее квартире, ранил двух стражей порядка и был убит. Пострадавшая сотрудница полиции находится в больнице. В последние месяцы во Франции участились нападения на полицейских. Стражи правопорядка требуют усилить их защиту и ужесточить наказания за нападения.