Прощание со звездой

В Италии простились с легендарной балериной Карлой Фраччи. Она скончалась 27 мая в своем доме в Милане, в возрасте 84 лет. Талантливая, трудолюбивая и упрямая. Такой ее помнят в театре Ла Скала, где Фраччи в 22 года стала примой-балериной. Для молодых людей и не только в мире танца, Фраччи - источник вдохновения. Она играла в театре, снималась в кино, работала педагогом, постановщиком и художественным руководителем.

Джезеппе Сала, мэр Милана: "Мы отдаем дань памяти Карле Фраччи. В нашем городе появится трамвай, абсолютно белый, на котором будет написано имя балерины. Этот вид транспорта - символ Милана. Карла Фраччи гордилась тем, что была дочерью водителя трамвая".

Карьеру Фраччи называют сказочной. Она танцевала с Рудольфом Нуреевым, Эриком Бруном и Михаилом Барышниковым. "Муза", "душа" и "королева" итальянского балета в свое время обучалась у русской танцовщицы Веры Волковой. "Жизель", "Сильфида", "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Ромео и Джульетта" - главные партии в этих постановках принесли Карле Фраччи мировое признание.