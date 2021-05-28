Угроза экологической катастрофы из-за пожара на грузовом судне

Военно-морские силы Шри-Ланки пытаются предотвратить экологическую катастрофу. Уже несколько дней пожар полыхает на грузовом судне, вставшем на якорь вблизи порта Коломбо.

Танкер под сингапурским флагом следовал из индийского штата Гуджарат и перевозил тысячи контейнеров, в том числе с химикатами и топливом.

В результате инцидента в воду уже упали восемь емкостей с гранулами для производства полиэтилена, перемешанными со сгоревшей нефтью, что привело к загрязнению популярного пляжа Негомбо, расположенному вблизи столицы. Доступ на пляж закрыт.

В результате пожара загрязнена береговая линия Eranga Jayawardena/AP

Властям Шри-Ланки помогают спасатели из Нидерландов и Индии. Из-за пожара, который разгорелся с контейнере с азотной кислотой, 186-метровое судно может разломиться на части. Проводится расследование. По предварительным данным, экипаж заметил утечку азотной кислоты еще до захода в воды Шри-Ланки.

По оценкам специалистов, на ликвидацию огня на судне потребуется еще несколько дней.