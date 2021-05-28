Нападение на женщину-полицейского во Франции

Нападение на сотрудницу полиции совершено во французской коммуне Ла-Шапель-сюр-Эрдр недалеко от города Нанта (департамент Атлантическая Луара).

В пятницу утром злоумышленник, вооружённый ножом, нанёс женщине тяжёлые ранения и, завладев ее револьвером, скрылся с места происшествия на автомобиле. Машину он потом бросил.

На поиски преступника были брошены 240 жандармов, 2 вертолета и 3 команды кинологов. В коммуне, где было совершено нападение, в целях предосторожности закрыли школы; жителей попросили не выходить на улицы.

При задержании злоумышленник вступил в перестрелку, ранил двух полицейских и был убит. Выянилось, что он был известен полиции, ранее отбывал наказание, а в настоящее время был занесён в списки подозреваемых в исламистской радикализации. Ему был также поставлен диагноз "шизофрения".