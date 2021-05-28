Twitter тестирует платную версию

Разработчики социальной сети Twitter тестируют платную версию "Twitter Blue". Для британских подписчиков она будет стоить в месяц почти два с половиной фунта стерлингов, для американских около трех долларов. Российским пользователям "Twitter Blue" обойдется в 269 рублей.

Детали сервиса полностью не раскрываются. Однако по некоторым судя по ряду сообщений, подписчики смогут сохранять твиты в закладках, и отменять отправленные посты. В приложении добавится выбор цветов интерфейса и иконки на телефоне. Синий цвет можно будет заменить на желтый, красный, фиолетовый, оранжевый и зеленый.

В планах Twitter есть и другие опции по расширению источников доходов с тем, чтобы меньше зависеть от рекламы. В их числе будут платные функции для пользователей и компаний.