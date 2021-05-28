Утверждён европейский Восстановительный фонд

Парламенты Австрии и Польши последними разрешили Еврокомиссии занять на рынках от имени своих правительств деньги на ликвидацию последствий пандемии. Таким образом все 27 стран-членов одобрили так называемое "решение о собственных ресурсах". Брюссель сообщил, что 19 государств представили национальные планы восстановления и реформ. Те, кто сделали это раньше других, первыми и начнут получать выплаты из общего фонда .

«После утверждения каждого плана Еврокомиссия ещё должна будет подтвердить и подписать со странами-членами ряд документов, таких как кредитное соглашение, - сказала пресс-секретарь Марта Вечорек. - После этого Комиссия должна будет произвести предварительное финансирование в размере 13%, по возможности в течение двух месяцев. Это означает, что первые авансовые платежи обязательно начнутся в июле ».

Для всего ЕС предварительное финансирование в этом году составит 44 млрд евро. Остальная часть из 750 млрд будет выплачиваться по мере того, как описанные в планах проекты и реформы достигнут согласованных этапов, и их завершение будет проверено.

«Чрезвычайно важен тщательный контроль, потому что это европейские деньги, - сказал директор института "Брейгель" Гунтрам Вольф. - ЕС не может позволить, чтобы средства налогоплательщиков тратились зря, попадали не в те руки или даже становились коррупционными».

Финансируемая Евросоюзом схема, требует, чтобы правительства тратили 37% получаемых денег на сокращение выбросов углекислого газа в своей экономике и 20% на внедрение цифровых технологий. Обязательно также проведение различных реформ.

«Это реальная возможность поднять и обновить экономику ЕС, - продолжал Гунтрам Вольф. - Я вполне доволен тем, что видел в очень серьёзных планах Италии, но также и Греции. Они направлены на модернизацию хозяйства и улучшение государственного управления, что является очень важным аспектом. Конечно, это только планы, их ещё предстоит реализовать, а это не будет легко ".

На более позднем этапе в национальные планы можно будет вносить изменения, но каждый раз страны-члены должны будут снова проводить их через всю процедуры утверждения органами Евросоюза.