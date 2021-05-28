Акция солидарности с белорусскими журналистами

На литовско-белорусской границе прошла акция солидарности с задержанным в Минске Романомом Протасевичем и другими журналистами. Представители литовских медиа и международной неправительственной организации "Репортеры без границ" держали в руках портреты своих арестованных белорусских коллег. По данным Белорусской ассоциации журналистов , 11 сотрудников местных СМИ находятся в тюрьме по уголовным делам.

Репортеры без границ обратились с иском в прокуратуру Литвы против белорусского президента Александра Лукашенко.

"Журналистов все чаще называют террористами те, кто нападает на свободу прессы. И за это их бросают в тюрьму. Роман Протасевич находится в списке белорусского КГБ как террорист. Президент использовал по отношению к нему этот термин, выступая в парламенте. Это крайнее насилие, институциональное насилие, в то время как сам президент ведет себя как террорист", — говорит генеральный секретарь НПО "Репортеры без границ" Кристоф Делуар.

Во Всемирном индексе свободы прессы, публикуемом "Репортерами без границ", Беларусь занимает 158 место из 180. В прошлом году на фоне массовых акций протеста в стране правозащитники зафиксировали свыше 500 задержаний журналистов.

На днях президент Лукашенко подписал ряд законов, которые по мнению наблюдателей существенно ограничат работу СМИ.