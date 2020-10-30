Business Line: "круговая экономика", презентация в небе и спасённое Рождество

Модная утилизация материалов

Каждый год в ЕС сотни миллионов тонн строительных материалов оказываются на свалках. У одной бельгийской кооперативной компании есть решение, вдохновленное так называемой "круговой экономикой". Компания Rotor Deconstruction утилизирует отходы и превращает их в востребованные продукты.

Брюссель ежегодно экспортирует сотни тысяч тонн отходов и импортирует новые материалы в том же объеме. Мы хотим построить своего рода мост между экспортом отходов и импортом материалов и посмотреть: удастся ли нам создать более практичный цикл? Мартен Гилен сооснователь Rotor DC

Линейная экономика, известная нам со времен промышленной революции, нуждается в сейсмическом сдвиге. Производство, использование и утилизация продуктов должны уступить место восстановлению, регенерации и перепрофилированию материалов, если мы хотим вести устойчивое существование. Строительная отрасль - основной источник отходов. В ЕС этот сектор генерирует 385,5 млн тонн в год. Бельгийская компания Rotor Deconstruction нашла решение.

Мы потратили много времени на посещение компаний, в основном в Бельгии. Мы изучали содержимое их контейнеров для отходов, и старались понять, могут ли некоторые из них, в основном отходы производства, не нуждающиеся в очистке, заинтересовать дизайнеров, можно ли их интегрировать в качестве сырья для других товаров Лионель Девлигер Rotor DC

Основатели компании говорят, что переработка и повторное использование строительных материалов сейчас в тренде. По их словам, некоторые крупные предприятия сами никогда бы не подумали о переработке материалов, но оказались заинтересованы и открыты для этой идеи.

Я думаю, что в будущем такие вещи нельзя будет больше принимать как должное. Возможно, мы больше не сможем выбрасывать так много из-за геополитических препятствий, из-за ограничения ресурсов, из-за политических решений. Rotor DC – компания, которая смотрит в будущее, за пределы текущей ситуации, в которой эти вещи кажутся незаметными. Но я думаю, в будущем они создадут новую модель, в которой где не будет считаться нормальным делать с окружающей средой все, что захочется Стефан Кампельман Брюссельский свободный университет

От модели, основанной на чрезмерном потреблении сырья при дешевой рабочей силе, производственная парадигма смещается в сторону той, что ценит квалифицированную рабочую силу и меньшую зависимость от природных ресурсов.

Презентация в полёте

Недавнее событие здесь, в Дубае, подняло бизнес-презентации на новую высоту… в буквальном смысле. У предпринимателей была всего одна минута, чтобы представить свой стартап группе всемирно известных инвесторов... но если давление было недостаточным, они должны были сделать это за несколько секунд до прыжка с самолета и парения над городом.

Три начинающих предпринимателя, нуждающихся в инвестициях... три презентации, обращенные к группе всемирно известных инвесторов через социальную медиа-платформу TikTok и в свободном полете! Это первая в мире презентация в небе, первая в мире презентация в прямом эфире в TikTok и рекордная по просмотрам презентация за всю историю (2,2 млн просмотров в более 89 странах). В этом месяце в Дубае прошел конкурс стартап-презентаций с изюминкой.

Этот новый вид презентаций в небе, на самом деле связан с преодолением страха. Это аналогия с тем, что может произойти, если вы взгляните на все по-другому, изучите оборотную сторону страха, и за этим стоит действительно более глубокий смысл Марсель Мюнстер основатель Gritti Fund

Победителем стал Алехандро Серрано – основатель психологического трекера uMore на основе искусственного интеллекта.

В uMore мы хотим извлечь уроки прошлого и построить будущее, где мы сможем управлять нашим самочувствием и стрессом Алехандро Серрано основатель uMore

Создатели стартапов, вышедшие в финал, слетелись со всего Ближнего Востока и Африки. Так что Дубай, желающий раздвинуть границы, стал настоящим инвестиционным центром.

В группу инвесторов входили изобретатель Google Maps Ларс Расмуссен, один из основателей Netflix Митч Лоу и первый инвестор Zoom Билл Тай. Мы спросили Билла, что он ищет в начинающем стартапе.

Это большой рынок, который переживает разделение на секторы, что очень своевременно. Это во-первых. Во-вторых - это те предприниматели, которые обладают целостными идеями и амбициями. И, в-третьих, правильная капитализация. Та бизнес-модель, которая не требует вложения обширного капитала, потому что лучшие технологические предприятия, лучшие предприятия вообще для венчурного капитала - это те, которые имеют высокую маржу на действительно полезные продукты. Самое замечательное в ОАЭ и Дубае то, что у них есть система верховенства права, и возможность действовать в этой среде гораздо проще Билл Тай венчурный инвестор

В регионе Ближнего Востока и Северной Африки средний возраст составляет менее 30 лет...и присутствует все более квалифицированная рабочая сила. Для этих молодых предпринимателей и их инвесторов это означает, что небо это не предел.

Игрушки спасут Рождество

Индустрия игрушек надеется на небывалое Рождество, несмотря на пандемию коронавируса. 260-летний лондонский магазин игрушек Hamley's не исключение... Компании говорят, что, хотя сектор продаж значительно пострадал в этом году, онлайн-покупки и временные точки продаж выступили в роли спасательного круга.

Для многих компаний, чувствующих себя ущемленными в разгар пандемии Covid-19, Рождество дает проблеск надежды. Те, кто занимается игрушечным бизнесом, считают, что повсеместные карантины могут увеличить спрос на то, что они называют "игры между поколениями".

Наша тема в этом году - это все о межпоколенческих и классических играх, которые объединяют семьи. Все стали проводить больше времени дома и хотят этого ощущения семейного уюта. Объем продаж в обычных магазинах был незначительным. Поэтому было бы наивно полагать, что у нас будет обычное Рождество, но мы добиваемся феноменального успеха в интернете, мы открываем сеть временных точек продаж. Так что, я думаю, у нас будет действительно успешный год, только в несколько ином контексте Виктория Кэй глава отдела закупок Hamley's

В предыдущие года тематическая кинопродукция занимала важное место в индустрии игрушек на Рождество, но похоже, что в 2020 году ее место займут видеоигры. Но не стоит забывать и про вечную классику, спрос на нее не спадает, независимо от того, насколько она низкотехнологична.

У нас был феноменальный успех с Lego, огромный успех с Barbie и настольными играми, опять же, классические настольные игры все еще очень популярны. Они существуют уже много лет, и долго еще будут классикой. Каждый год будут появляться новые издания. Я думаю, что еще больше они будут популярны в этом году, когда все будут собираться и играть вместе Виктория Кэй глава отдела закупок Hamley's

И хотя изоляция может вызвать у некоторых приступы праздничной хандры… для других это возможность украсить дома, создать атмосферу Рождества и провести время с семьей.