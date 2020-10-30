Business Line: "круговая экономика", презентация в небе и спасённое Рождество

Business Line: "круговая экономика", презентация в небе и спасённое РождествоКомментарии
Модная утилизация материалов
Каждый год в ЕС сотни миллионов тонн строительных материалов оказываются на свалках. У одной бельгийской кооперативной компании есть решение, вдохновленное так называемой "круговой экономикой". Компания Rotor Deconstruction утилизирует отходы и превращает их в востребованные продукты.
Линейная экономика, известная нам со времен промышленной революции, нуждается в сейсмическом сдвиге. Производство, использование и утилизация продуктов должны уступить место восстановлению, регенерации и перепрофилированию материалов, если мы хотим вести устойчивое существование. Строительная отрасль - основной источник отходов. В ЕС этот сектор генерирует 385,5 млн тонн в год. Бельгийская компания Rotor Deconstruction нашла решение.
Основатели компании говорят, что переработка и повторное использование строительных материалов сейчас в тренде. По их словам, некоторые крупные предприятия сами никогда бы не подумали о переработке материалов, но оказались заинтересованы и открыты для этой идеи.
От модели, основанной на чрезмерном потреблении сырья при дешевой рабочей силе, производственная парадигма смещается в сторону той, что ценит квалифицированную рабочую силу и меньшую зависимость от природных ресурсов.
Презентация в полёте
Недавнее событие здесь, в Дубае, подняло бизнес-презентации на новую высоту… в буквальном смысле. У предпринимателей была всего одна минута, чтобы представить свой стартап группе всемирно известных инвесторов... но если давление было недостаточным, они должны были сделать это за несколько секунд до прыжка с самолета и парения над городом.
Три начинающих предпринимателя, нуждающихся в инвестициях... три презентации, обращенные к группе всемирно известных инвесторов через социальную медиа-платформу TikTok и в свободном полете! Это первая в мире презентация в небе, первая в мире презентация в прямом эфире в TikTok и рекордная по просмотрам презентация за всю историю (2,2 млн просмотров в более 89 странах). В этом месяце в Дубае прошел конкурс стартап-презентаций с изюминкой.
Победителем стал Алехандро Серрано – основатель психологического трекера uMore на основе искусственного интеллекта.
Создатели стартапов, вышедшие в финал, слетелись со всего Ближнего Востока и Африки. Так что Дубай, желающий раздвинуть границы, стал настоящим инвестиционным центром.
В группу инвесторов входили изобретатель Google Maps Ларс Расмуссен, один из основателей Netflix Митч Лоу и первый инвестор Zoom Билл Тай. Мы спросили Билла, что он ищет в начинающем стартапе.
В регионе Ближнего Востока и Северной Африки средний возраст составляет менее 30 лет...и присутствует все более квалифицированная рабочая сила. Для этих молодых предпринимателей и их инвесторов это означает, что небо это не предел.
Игрушки спасут Рождество
Индустрия игрушек надеется на небывалое Рождество, несмотря на пандемию коронавируса. 260-летний лондонский магазин игрушек Hamley's не исключение... Компании говорят, что, хотя сектор продаж значительно пострадал в этом году, онлайн-покупки и временные точки продаж выступили в роли спасательного круга.
Для многих компаний, чувствующих себя ущемленными в разгар пандемии Covid-19, Рождество дает проблеск надежды. Те, кто занимается игрушечным бизнесом, считают, что повсеместные карантины могут увеличить спрос на то, что они называют "игры между поколениями".
В предыдущие года тематическая кинопродукция занимала важное место в индустрии игрушек на Рождество, но похоже, что в 2020 году ее место займут видеоигры. Но не стоит забывать и про вечную классику, спрос на нее не спадает, независимо от того, насколько она низкотехнологична.
И хотя изоляция может вызвать у некоторых приступы праздничной хандры… для других это возможность украсить дома, создать атмосферу Рождества и провести время с семьей.