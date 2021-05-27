Uber идёт на уступки профсоюзам

Компания Uber заключила соглашение с профсоюзом GMB - одним из крупнейших в Великобритании. Он будет представлять и отстаивать интересы 70 тысяч британцев, сотрудничающих с сервисом онлайн-заказа такси, и бороться за улучшение их условий труда - теперь уже на официальном уровне.

Согласно договорённостям, они по-прежнему смогут выбирать режим и место работы. Членство в синдикате не будет автоматическим: необходима регистрация.

Давление на американскую компанию со штаб-квартирой в Сан-Франциско в последнее время растёт по всей Европе. От руководства Uber требуют реформировать бизнес-модель платформы. Главная претензия - низкая оплата труда водителей при нестандартном графике работы.

Договор с GMB был заключён после того, как Верховный суд Великобритании в начале года признал таксистов Uber сотрудниками сервиса. До того они квалифицировались как самозанятые.

Решение дало право британским водителям на минимальную зарплату, оплачиваемый отпуск и прочие льготы.

Джеймс Фаррар, генеральный секретарь профсоюза ADCU:

"Uber не выполняет недавнее постановление Верховного суда, обязывающее компанию выплачивать минимальную зарплату за по крайней мере каждый час, который водитель находится в системе. Uber считает, что оплате подлежит лишь то время, в течение которого пассажир находится в автомобиле, а не время ожидания заказа".

Тем не менее, "прорывом" назвали соглашение представители местных профсоюзных объединениё, призвав других игроков гиг-экономики последовать примеру Uber.