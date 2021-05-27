К чему ведёт разрыв Швейцарии с Евросоюзом?

В течение семи лет Евросоюз разрабатывал рамочное соглашение со Швейцарией, которое регламентировало бы их экономические отношения. ЕС не подготовил запасного варианта на случай провала переговоров, а именно это и произошло. Теперь не удастся свести в одном документе 120 двусторонних соглашений по конкретным областям. Разрыв многочисленных уз, соединявших два мощных хозяйства, может быть очень болезненным и дорогостоящим.

"В первую очередь скажется то, что ЕС и Швейцария не обновили закон о едином рынке, а значит, не смогут больше свободно обмениваться товарами, - сказал Грег Эмиль Рикелес из Центра европейской политики. - Но в последние годы торгово-экономические отношения двух сторон стали очень несбалансированными. Швейцария была одним из главных бенефициров единого рынка".

Швейцарцы пошли на это, в основном, чтобы покончить со свободой передвижения. За это активно выступали правые националисты.

Их ЕС приезжает большое количество рабочих рук и мигрантов, которые часто пользуются щедрыми пособиями.

В настоящее время в Швейцарии проживают 1,4 млн граждан Евросоюза, а 400 тыс швейцарцев осели в ЕС. Ежедневно въезжают в Швейцарию на работу 344 тыс жителей приграничных районов.

Депутат Европарламента из Австрии считает, что в самом сердце континента может возникнуть большая проблема:

«Евросоюз в этом не виноват, мы очень открыты, мы относимся к Швецарии терпеливо, - сказала Клаудиа Гамон. - Это швейцарцы остановили весь процесс переговоров. Теперь они должны предложить какой-либо альтернативный путь. Это не наше дело».

На референдуме в сентябре 2020 года швейцарцы отклонил предложение о запрете свободного перемещение в свою страну из ЕС. Теперь эта общая ценность под вопросом.