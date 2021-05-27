Главы МИД стран Евросоюза повернулись в сторону Беларуси

Председатель Евросоюза Португалия провела встречу министров иностранных дел ЕС. Обсуждался вопрос о том, как осуществить принятое накануне главами государств и правительств решение усилить ограничительные меры против Беларуси. Это был ответ на принуждение к посадке в Минске лайнера авиакомпании Ryanair и задержание двух пассажиров.

Верховный представитель ЕС по внешней политике назвал главный итог заседания:

"Это пакет персональных санкций, который почти готов, - сказал Жозеп Боррель. - Думаю, нам не нужно ждать следующего формального Совета по иностранным делам, чтобы его утвердить. Он будет утверждён до этого — мы можем сделать это в письменной процедуре».

Глава МИД Германии подчернул, что ЕС намерен действовать решительно, но не причиняя вреда простым беларусам:

«Такая реакция в отношении Беларуси необходима, - сказал Хайко Маас. - Совместными усилиями на европейском уровне мы будем применять ограничительные меры не только против чиновников, но и против компаний и финансового сектора. Мы просчитаем последствия наших санкций для Беларуси, и постараемся направить их на самого Лукашенко. Если это получится, это будет лишь началом санкционной спирали. Первое, чего мы требуем, - это освобождения более 400 политзаключенных».

Один дипломат сказал Euronews, что дополнительные санкции предполагается ввести уже на следующей неделе. Другие собеседники отмечали, что предыдущие меры такого рода мало повлияли на внутреннюю политику Беларуси, и что нажим на Лукашенко лишь вынудит его искать политической и финансовой поддержки у Владимира Путина.

Во вторник на Саммите в Брюсселе президент Франции подчеркнул, что ЕС не намерен усиливать давление на Россию только, за то, что она не идёт на уступки:

«С Россией политика прогрессирующих санкций в отношении замороженной ситуации не является эффективной политикой, - сказал Эммануэль Макрон. - Нам необходимо очень глубоко переосмыслить наши отношения с Россией, чтобы не просто реагировать в моменте, а определить краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную стратегию. Интересы обеспечения европейской безопасности вынуждают вести трудные дискуссии с Россией, а также повышать эффективностть мер, которые мы смогли ввести за последние годы "

Между тем, санкции ЕС против России за присоединение Крыма истекают в июне, если они не будут продлены еще на год. Главному дипломату поручено разработать стратегию двусторонних отношений, которая будут представлена на июньском Саммите ЕС