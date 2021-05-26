Китай – крупнейший экспортёр товаров в Великобританию

Китай обогнал Германию, впервые став крупнейшим экспортёром товаров в Великобританию. Такому изменению способствовал «брексит», нарушивший торговлю с Европейским союзом, а также пандемия, в ходе которой повысился спрос на китайскую продукцию. Такие выводы приводятся в опубликованном во вторник отчёте Национальной статистической службы Великобритании.

Согласно отчёту, с начала 2018 года объём импорта товаров из Китая вырос на 66%. При этом за тот же период импорт из Германии упал на четверть, составив 12,5 миллиардов фунтов стерлингов.

Сокращение импорта из Германии отмечалось с апреля 2019 года, когда возникла неопределённость относительно условий выхода Великобритании из Евросоюза. Отдельно отмечается падение импорта немецких автомобилей, что связывают с влиянием пандемии, во время которой были закрыты автосалоны в связи с введёнными в стране ограничительными мерами.