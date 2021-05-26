Тихановская призвала ЕС усилить нажим на Лукашенко

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала Евросоюз усилить давление на Александра Лукашенко. Живущая в изгнании деятель оппозиции обратилась на видеосвязи к Европарламенту после того, как лидеры ЕС в понедельник единодушно осудили политику белорусских властей и решили ввести против них дополнительные санкции.

"Сообщите понятным языком России и другим государствам, желающим издеваться над жертвами Лукашенко, что любое соглашение или контракт, подписанный с ним, будет пересмотрен и может быть аннулирован, - сказала Тиханавская депутатам. - Я призываю ЕС отказать от финансовой поддержки, отклонять любой правительственный запрос, воздерживаться от новых иностранных инвестиций в Беларусь и предоставления новых кредитных линий белорусским банкам ».

Депутаты от разных стран-членов ЕС разошлись во мнениях о том, сотрудничать ли с путинской Россией или оказывать на неё нажим.

«Мы должны направить Москве очень четкое послание о том, что они дорого заплатят, если будут стоять за спиной Лукашенко, - сказал литовский либерал Петрас Австревичус. - Этот жестокий диктатор просто запугивает и преследует свой собственный народ и становится угрозой для региональной безопасности, как это произошло с гражданским самолетом Ryanair».

Большинство представителей стран Балтии и Польши считают, что качество демократии во всей Восточной Европе улучшиться как следствие противостояния с Россией. А многие на Западе выступают за конструктивный диалог с Москвой ради того, чтобы удерживать Минск от репрессий.

«Мы очень хорошо понимаем, что Россия оказывает большое влияние на происходящее в Беларуси, - сказала социалист из Бельгии Мария Арене. - Нужно следует создать своего рода коридор для потенциальных перемен и переговоров. Бесполезно учить Путина демократии. Но в гуманитарных целях нужно позаботиться о тех людях, которые находятся под реальной угрозой ".

Европейские политики намерены внимательно следить за встречей Владимира Путина с Александром Лукашенко на этой неделе в Сочи и с Джо Байденом 16 июня в Женеве.